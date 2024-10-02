СК РФ возбудил уголовное дело против зампреда "Яблока" Шлосберга

Фото: телеграм-канал "СУ СК РФ по Псковской области" (Лев Шлосберг признан иноагентом в РФ)

Следователи возбудили дело против зампреда партии "Яблоко" Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов в РФ), сообщает пресс-служба СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, после того, как Шлосберг был не раз привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он вновь публично распространил материалы без пометки о создании публикаций иностранным агентом. В связи с этим было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.

Сейчас проводятся обыски и иные следственные мероприятия, направленные на сбор доказательств и установление всех обстоятельств происшествия.

Аналогичное дело по статье "Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушения правил иностранного агента" было возбуждено против журналистки Татьяны Фельгенгауэр (Шадрина) (признана в РФ иноагентом). Ей грозит до 2 лет лишения свободы, если она признает свою вину.

По версии следствия, 17 января Фельгенгауэр разместила в своем телеграм-канале запись без плашки своего статуса иноагента. В мае 2023 года суд уже штрафовал журналистку на 30 тысяч рублей за публикацию видео "Богатые тоже прячут", в котором также не было соответствующей маркировки. Второй раз ей выписали штраф в декабре прошлого года.

