23 ноября, 11:43Происшествия
Зампреда партии "Яблоко" Шлосберга отпустили после задержания в аэропорту Пскова
Фото: телеграм-канал "Лев Шлосберг" (Лев Шлосберг признан иноагентом в РФ)
Заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов в РФ), отпустили после задержания в аэропорту Пскова, сообщает РИА Новости.
Он был задержан по возвращении из Москвы. В пресс-службе фракции рассказали, что у политика изъяли технику. Подробности уточняются.
В октябре следователи возбудили дело против Льва Шлосберга. По версии следствия, после того, как он был не раз привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он вновь публично распространил материалы без пометки о создании публикаций иностранным агентом.
В связи с этим было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.
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