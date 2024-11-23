Зампреда партии "Яблоко" Шлосберга отпустили после задержания в аэропорту Пскова

Фото: телеграм-канал "Лев Шлосберг" (Лев Шлосберг признан иноагентом в РФ)

Заместителя председателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга (внесен в реестр иноагентов в РФ), отпустили после задержания в аэропорту Пскова, сообщает РИА Новости.

Он был задержан по возвращении из Москвы. В пресс-службе фракции рассказали, что у политика изъяли технику. Подробности уточняются.

В октябре следователи возбудили дело против Льва Шлосберга. По версии следствия, после того, как он был не раз привлечен к административной ответственности за нарушение закона об иноагентах, он вновь публично распространил материалы без пометки о создании публикаций иностранным агентом.

В связи с этим было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах.