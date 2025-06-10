Политик Шлосберг отправлен в изолятор временного содержания

Фото: ТАСС/Владимир Гердо (Лев Шлосберг признан в РФ иноагентом)

Заместитель председателя партии "Яблоко" и зампред псковского регионального отделения Лев Шлосберг (признан в РФ иноагентом) отправлен в изолятор временного содержания (ИВС). Об этом сообщает телеграм-канал отделения.

По данным партии, мужчину задержали в качестве подозреваемого, после ему было предъявлено обвинение в повторной дискредитации армии (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Затем следователь ОВД А.С. Яковлева отправила политика в псковский ИВС, указано в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба партии, причиной задержания зампредседателя стало видео с дебатами между ним и историком Юрием Пивоваровым (признан в РФ иноагентом). Шлосберг в нем говорил о "необходимости скорейшего прекращения огня".

"Политик возражал против задержания, он заявил, что для него нет никаких оснований, событие преступления отсутствует", – подчеркнули в "Яблоке".

Партия добавила, что суд об избрании меры пресечения состоится 11 июня. О времени будет сообщено позже.

"Яблоко" также сообщало, что утром 10 июня прошел обыск в квартире Шлосберга и его жены Жанны. Обыски также прошли у отца политика Марка Шлосберга и в офисе псковского отделения партии. Кроме того, была изъята техника.

В октябре прошлого года следователи возбудили дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законом об иностранных агентах, против Шлосберга.

В ноябре 2024 года его задержали в аэропорту Пскова по возвращении из Москвы. В пресс-службе "Яблока" рассказали, что у политика изъяли технику. Позднее он был отпущен.

