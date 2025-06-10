РИА Новости: счета солиста Little Big Прусикина заблокированы в России из-за долгов

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

Операции по счетам лидера музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) были приостановлены в связи с решением налогового органа о взыскании задолженности, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные одного из сервисов.

Счета певца были заблокированы в понедельник, 9 июня. В настоящее время отрицательное сальдо на них составляет 51 859 рублей.

Операции по счетам исполнителя уже подпадали под блокировку в августе прошлого года. Тогда причиной стала задержка подачи налоговой декларации на 20 дней после установленного срока.

Прусикин был включен Минюстом России в список иностранных агентов в январе 2023 года. Ведомство выяснило, что музыкант получал поддержку от зарубежных источников и осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, он распространял ложную информацию о деятельности органов государственной власти России.

В апреле 2025-го приставы прекратили взыскания долгов с Прусикина. Согласно данным приставов, суд обязал исполнителя выплатить госпошлину в размере 817 рублей. Однако исполнительное производство было остановлено, поскольку у певца не было найдено имущества, на которое можно обратить взыскание.