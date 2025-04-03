РИА Новости: приставы прекратили взыскание долгов с лидера и солистки Little Big

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

Приставы прекратили взыскания с лидера и солистки музыкальной группы Little Big Ильи Прусикина (признан в РФ иноагентом) и Софьи Таюрской, эмигрировавших в США. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные судебных приставов и иные документы.

Прусикин был включен Минюстом России в список иностранных агентов в январе 2023 года. Ведомство выяснило, что музыкант получал поддержку от зарубежных источников и осуществлял концертную деятельность в недружественных странах с призывами прекратить спецоперацию на Украине. Кроме того, он распространял ложную информацию о деятельности органов государственной власти России.

Согласно данным приставов, суд обязал исполнителя выплатить госпошлину в размере 817 рублей. Однако исполнительное производство было остановлено, поскольку у Прусикина не было найдено имущества, на которое можно обратить взыскание.

Таюрская, в свою очередь, не погасила долг за услуги связи в размере 1 410 рублей. Взыскание с нее было остановлено по аналогичной причине.

Ранее суд обязал российского актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга) погасить долги по кредитной карте умершей матери Татьяны Власовой. Она оформила кредитную карту с лимитом в 170 тысяч рублей в августе 2019 года, однако в 2021 году, когда была пандемия, женщина скончалась.

На карте остался долг в размере 167 119,13 рубля и еще около 6 тысяч рублей в качестве процентов. Банк обратился в суд с просьбой вернуть потраченные женщиной денежные средства. Поскольку Панин является сыном умершей Власовой, иск был подан в отношении него.