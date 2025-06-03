Движение "Зов народа" призвало проверить создателя "Масяни" на нарушение УК РФ

Фото: ТАСС/Юрий Белинский (Олег Куваев признан в РФ иноагентом)

Движение "Зов народа" призвало Генпрокуратуру и Следственный комитет России проверить создателя сериала "Масяня" Олега Куваева (внесен в реестр иноагентов в РФ) на нарушение нескольких статей Уголовного кодекса. Об этом сообщает RT.

Речь идет о распространении фейков об армии, возбуждении ненависти и вражды, а также об оправдании терроризма, пояснил председатель движения Сергей Зайцев. Поводом для обращения в ведомства стала новая серия мультфильма, в которой один из героев предлагает проводить эксперименты над "рашистиками" и превращать их в собак.

Как пояснили в движении, автор произведения изображает граждан как жертв пропаганды и насмехается над патриотическими чувствами.

"Это не просто творчество, а целенаправленная работа по разрушению устоев нашего общества. Мы видим в этом желание дестабилизировать ситуацию в стране и подорвать доверие к власти и армии", – добавили там.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал проверить песню "Мама" артистки Аллы Пугачевой на дискредитацию СВО. По его словам, оценку должны дать эксперты МВД и Минюста. Однако депутат Госдумы Сергей Соловьев сказал, что причин для проверки певицы нет. Он считает, что в песне нет ничего такого, что могло бы стать поводом для признания Пугачевой иноагентом.