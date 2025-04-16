Суд оставил без изменений приговор блогеру Шпаку за фейки о ВС РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Московский городской суд оставил без изменений приговор блогеру Александру Шпаку, которого заочно осудили на 8 лет за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

Уточняется, что судебная коллегия по уголовным делам не удовлетворила апелляционную жалобу блогера.

Приговор Шпаку был вынесен Басманным судом Москвы в сентябре прошлого года. Срок наказания начнет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Сообщалось, что блогер находится в федеральном розыске. Весной 2022 года он покинул страну.

Кроме того, в 2023 году Тверской суд Москвы назначил Шпаку штраф в размере 250 тысяч рублей за дискредитацию российской армии. В августе 2024 года суд регистрировал на блогера 5 протоколов об административном правонарушении по этой статье.

Также в августе прошлого года полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело против Шпака после его видео с демонстрацией сжигания своего российского паспорта.