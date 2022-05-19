Один человек погиб в ДТП на Минском шоссе

На Минском шоссе "Газель" врезалась в грузовик, снесла остановку и пробила шумозащитный забор. Водитель погиб на месте.

Большегруз же перевернулся и врезался в надземный переход. О причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.