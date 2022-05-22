Возгорание произошло в Морозовской больнице в Москве – СМИ

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Возгорание в электрощитовой произошло в Морозовской больницы в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Эвакуировали 45 человек, из них 20 детей", – отметил собеседник.

Уточняется, что возгорание потушено на площади два квадратных метра, пострадавших в результате пожара нет.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на территории Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского.

Возгорание произошло в трансформаторной подстанции, его площадь составила 30 квадратных метров. На данный момент пожар ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал.

