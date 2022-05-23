"Московский патруль": конфликт закончился стрельбой в Подмосковье

В Подмосковье конфликт между двумя молодыми людьми закончился стрельбой. Все произошло в подъезде жилого дома на глазах очевидцев, в том числе детей.

Подозреваемый, который устроил стрельбу, добровольно явился в Управление МВД по Одинцовскому городскому округу. Им оказался местный житель 1986 года рождения. В настоящее время проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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