В МО РФ сообщили об обстреле Украиной поселка в Херсонской области из систем "Ураган"

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Министерство обороны РФ сообщило об обстреле поселка в Херсонской области со стороны Украины. В ведомстве уточнили, что националисты применили системы залпового огня "Ураган" со снарядами дистанционного минирования, передает РИА Новости.
"Украинские националисты произвели преступный обстрел 220 мм кассетными боеприпасами дистанционного минирования из реактивной системы залпового огня Ураган села Нововоскресенского Херсонской области", – рассказали в МО России.
По данным ведомства, всего по селу ударили две неуправляемые ракеты с более чем 600 противопехотными минами ПФМ-1С.
Министерство обороны России подтвердило, что мирные жители не пострадали. На место были направлены военнослужащие военной полиции и военные инженеры. Им предстоит изучить местность на предмет неразорвавшихся снарядов и взрывоопасных предметов.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российская авиация с помощью высокоточных ракет уничтожила украинский центр радиоэлектронной разведки в Николаевской области.
24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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