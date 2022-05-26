В МО РФ сообщили об уничтожении доставлявшего боеприпасы самолета в Одесской области

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Доставлявший боеприпасы транспортный самолет ВВС Украины сбит российскими средствами ПВО в Одесской области, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также был поражен один украинский вертолет.

"Российскими средствами противовоздушной обороны над населенным пунктом Гусаровка Харьковской области сбит один украинский вертолет Ми-24", – отметил Конашенков.

Кроме того, по словам генерал-майора, были уничтожены 13 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Зеленый Гай Херсонской области, Большие и Малые Проходы, Гавриловка, Веселое Харьковской области, Епифановка и Кировск ЛНР. Уточняется, что среди них – два реактивных Ту-143 "Рейс" советского производства. Их сбили в районе населенного пункта Меловатка в ЛНР.

Ранее сообщалось, что украинские боевики разместили большое количество бронетехники и артиллерии на территории поликлиники № 3 (улица Василия Стуса) в Краматорске.

Также бронетехника и огневые позиции артиллерии были размещены на территориях Лисичанской горбольницы № 1, противотуберкулезного диспансера и центральной горбольницы Славянска.

Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

