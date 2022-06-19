Авария произошла на Дмитровское шоссе – в районе "Леруа Мерлен". Там столкнулись КамАЗ и фура. По предварительным данным, все живы. Но по словам очевидцев, водителю КамАЗа зажало ноги. Огромные машины на какое-то время полностью перегородили дорогу и парализовали движение в обе стороны. Камаз пытались оттащить тросом.

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