Delivery Club заблокировал курьера, сбившего на велосипеде Алену Долецкую

Delivery Club заблокировал курьера, который, предположительно, сбил журналиста Алену Долецкую в центре Москвы. У женщины сломана рука.

Как заявили в компании, сотрудник не сможет выполнять заказы до окончания расследования.

Ранее в Сети появилось видео аварии. На кадрах видно, как Долецкая и ее помощница дожидаются переключения светофора, выходят на переход и тут же в них врезается мужчина на велосипеде.

Курьер с места скрылся. Помогали пострадавшим очевидцы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

