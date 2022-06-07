Сенатор Ахмадов пострадал в ДТП на Новом Арбате

В ДТП на Новом Арбате пострадал сенатор Совета Федерации Мохмад Ахмадов. Уточняется, что авария случилась в районе площади Свободной России. Там столкнулись BMW, Mercedes, Hyundai и Skoda.

По предварительным данным, у Ахмадова перелом пальца руки и подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В районе аварии сформировался затор. На месте работает полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.