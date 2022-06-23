Депутат Госдумы Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Депутат Госдумы от партии "Родина" Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Как рассказала пресс-секретарь депутата Татьяна Калегина, инцидент произошел накануне, 22 июня.

"Алексей Журавлев вчера, в среду, возвращаясь с работы на мотоцикле, попал в небольшую аварию на Кутузовском проспекте. Не было указателя, что ведутся ремонтные работы", – заявила представитель парламентария.

По словам Калегиной, Журавлев опытный мотоциклист, а саму травму пресс-секретарь назвала "сезонной" – депутат получил повреждение ключицы. Из больницы его выпишут в четверг, 23 июня.

В начале июня в ДТП попала машина, в которой на момент происшествия находился депутат Госдумы Сергей Миронов. Парламентарий позже рассказал, что после столкновения попросил вызвать скорую помощь и ГИБДД.