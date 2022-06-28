Хакеры атаковали сайт Росреестра

18:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сайт Росреестра подвергся кибератакам, сейчас специалисты устраняют неполадки в работе ресурса, сообщили в ведомстве.
"Системы безопасности портала работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены", – передает РИА Недвижимость информацию, полученную в пресс-службе Росреестра.
Главная страница сайта в настоящий момент недоступна.
Ранее Минцифры сообщило, что успешно отражает кибератаки на портал "Госуслуги", которые осуществляются с территории Украины.
В ведомстве отметили, что специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в DDoS-атаке.
Призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах, рассказали в министерстве. Отмечается, что в пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.
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