Хакеры атаковали сайт Росреестра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сайт Росреестра подвергся кибератакам, сейчас специалисты устраняют неполадки в работе ресурса, сообщили в ведомстве.

"Системы безопасности портала работают в штатном режиме, данные пользователей надежно защищены", – передает РИА Недвижимость информацию, полученную в пресс-службе Росреестра.

Главная страница сайта в настоящий момент недоступна.

Ранее Минцифры сообщило, что успешно отражает кибератаки на портал "Госуслуги", которые осуществляются с территории Украины.

В ведомстве отметили, что специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в DDoS-атаке.

Призывы к атакам на российскую инфраструктуру стали распространяться в украинских телеграм-каналах, рассказали в министерстве. Отмечается, что в пиковые моменты нагрузка на сервисы достигала 340 тысяч запросов в секунду.