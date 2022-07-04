Кто победил в боях UFC 276 в США

В ночь с 2 на 3 июля в Лас-Вегасе прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 276. В главном бою обладатель чемпионского титула в среднем весе новозеландский нигериец Исраэль Адесанья единогласным решением судей победил американца Джареда Каннонье. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – об этом и других итогах турнира.

Педро Муньос – Шон О'Мэлли

Фото: youtube.com/UFC Russia

Главный кард турнира открывал поединок в легчайшем весе бразильца Педро Муньоса и американского бойца Шона О'Мэлли. Последнего называли едва ли не сменщиком Конора Макгрегора в статусе новой звезды UFC. О'Мэлли и правда выделялся и выделяется на фоне других бойцов: огромная и пестрая шевелюра (цвета которой часто меняются), экстравагантные наряды и непрекращающийся треш-ток в соцсетях.

Например, перед боем с Муньосом он заявил, что в паре побед от титульного поединка и что после схватки с бразильцем готов побить "мелкого русского чувака, который бегает и кричит, что с ним никто не хочет драться", намекая на Петра Яна. Справедливости ради, конкретно этот выпад был ответом россиянину, назвавшего американца "розовым пуделем".

Однако, судя по всему, боя с Яном в ближайшее время не будет: поединок О'Мэлли и Муньоса признан несостоявшимся. В середине первого раунда американец зарядил ногой в "ракушку" бразильскому спортсмену. На третьей минуте второго раунда О'Мэлли при отходе попал пальцами в глаза сопернику. После двухминутного таймаута Муньос отказался продолжать встречу, и она была остановлена.

Шон Стрикленд – Алекс Перейра

Фото: youtube.com/UFC Russia

Еще один интересный нетитульный бой случился между четвертым номером рейтинга американцем Шоном Стриклендом и бразильцем Алексом Перейрой. Первый – ветеран Ultimate Fighting Championship, второй – бывший чемпион кикбоксерского промоушена Glory, с ноги влетевший в UFC и разобравшийся сначала с Андреасом Михайлидисом, а затем – с Бруно Силвой.

Несмотря на внушительный опыт в MMA у Стрикленда (а также серию из шести побед кряду), именно Перейра казался фаворитом их очного противостояния. Ведь в Glory бразилец дважды побеждал нынешнего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесанью, а это что-то да значит.

Как оказалось, значит довольно многое. С первых секунд Перейра стал методично отвешивать лоу- и мидл-кики, а в середине раунда зарядил боковой в челюсть Стрикленду, заставив того отправиться в нокаут. Теперь Алекс, для которого эта победа стала всего шестой в семи боях, по правилам смешанных единоборств с большой вероятностью подерется за титул с Адесаньей.

Александр Волкановски – Макс Холлоуэй

Фото: youtube.com/UFC Russia

В соглавном бою вечера встречались старые знакомые – чемпион в полулегком весе из Австралии ​​Александр Волкановски и первый номер дивизиона, американец Макс Холлоуэй. Это был уже третий поединок с участием спортсменов. В первом, который состоялся в декабре 2019, Холлоуэй утратил пояс чемпиона, а в июле 2020-го попытался его отобрать, но неудачно.

С того момента Волкановски еще дважды защитил титул – в поединках с Брайаном Ортегой и "корейским зомби" (Чон Чхан Соном). Видимо, из-за отсутствия других конкурентов было решено провести третий бой австралийского и американского бойца. По большому счету Холлоуэй заслужил титульный поединок, одолев в прошлом году Кэлвина Каттара и Яира Родригеза. Но трилогия для Макса завершилась очередным фиаско.

Поединок продлился все пять раундов, но Волкановски забрал каждый из них. Лишь первые две пятиминутки вышли более-менее равными. Дальше пошло форменное избиение: кошмарное рассечение, которое получил Холлоуэй еще во втором раунде, сильно осложнило ему жизнь и чуть не привело к остановке боя. Но даже с учетом гигантского преимущества действующего чемпиона и его победы единогласным решением судей, поединок вышел зрелищным, открытым и оставлял в напряжении до самого финального гонга. Такого не было в титульных боях полулегковесов, наверное, с прошлого боя Волкановски и Холлоуэя.

Исраэль Адесанья – Джаред Каннонье

Фото: youtube.com/UFC Russia

На контрасте с соглавным боем ключевое противостояние UFC 276 вышло, мягко говоря, пресным. Пожалуй, самой занимательной частью поединка стал выход Исраэля Адесаньи в образе гробовщика с урной для праха, на которой было написано имя его соперника. На этом шоу в главном событии вечера закончилось. Убить Каннонье в конечном счете не вышло, а если кто-то по имени Джаред и умер, то по ту сторону экрана – со скуки. В общем замах вышел на рубль, а удар – на копейку.

Впрочем, Адесанья и правда был сильнее, причем на протяжении почти всех пяти раундов. Но вряд ли это было похоже на по-настоящему чемпионский бой. Первая пятиминутка вышла максимально аккуратной, с периодическими почти неопасными разменами. Во втором раунде Исраэль стал чаще попадать, но и Джаред набрался смелости и начал активнее идти вперед.



Третий раунд вышел практически равным, а исходя из карточек двух рефери поединка, Каннонье даже забрал эту пятиминутку. Четвертый и пятый раунды прошли в похожем духе: Адесанья имел еле заметный перевес по очкам, но в динамике Джаред вовсе не выглядел проигравшим.



Тем не менее Исраэль добился успеха (пусть и судейским решением) и защитил титул чемпиона в среднем весе. Эта победа стала для Адесаньи 12-й кряду в своем родном дивизионе. Теперь, чтобы сравняться с рекордом промоушена, который принадлежит Андерсону Сильве, новозеландскому нигерийцу нужно выиграть следующий бой. Сам Адесанья после поединка с Каннонье заявил, что хочет встретиться с Перейрой и взять реванш за неудачи в Glory. Что ж, возможно, это редкий случай, когда желания всех сторон – как бойцов, так и президента UFC Дэйны Уайта – сошлись в одной точке.