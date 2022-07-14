Дерево застряло в окне дома в центре Москвы

Дерево наклонилось в окно дома в Малом Каретном переулке и застряло там. Уже 2,5 часа коммунальщики пытаются распилить ствол, чтобы вытащить его.

Работа пока не увенчалась успехом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.