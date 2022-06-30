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Транспорт

11:43

Авиакомпании РФ просят отменить требование по охране невъездных иностранцев – СМИ

транспорт

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российские авиакомпании обратились в Минтранс РФ с предложением отменить требование об охране иностранных пассажиров, которым на границе было отказано во въезде в Россию, сообщает газета "Коммерсант".

Перевозчики подчеркнули, что охрана пассажиров в аэропорту входит в полномочия погранслужбы ФСБ, а также выразили опасение по поводу увеличения расходов на услуги аэропортов.

В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) отметили необходимость разъяснить понятие "ответственность за охрану пассажиров и членов экипажей". Глава ассоциации также подчеркнул, что авиаперевозчик не вправе ограничивать свободу передвижения граждан. Кроме того, у них отсутствует возможность привлечения охранных предприятий.

"Перевозчики всегда брали на себя обратный билет, остальное – по договоренности с аэропортами", – сообщил близкий к Минтрансу источник.

В аэропорту Пулково назвали расходы на содержание невъездных граждан ответственностью авиакомпаний. Там напомнили, что для таких пассажиров в зоне международных вылетов аэропорта есть два помещения для мужчин и женщин, а дополнительная охрана в режимной зоне им не требуется.

Как сообщили в "Уральских авиалиниях", авиагавани по устной договоренности обеспечивают проживание невъездных пассажиров, а перевозчик предоставляет им питание и обратный билет.

По словам экс-сотрудника московского аэропорта, отсутствие четкого регулирования часто было причиной споров между аэропортами, погранслужбой и авиакомпаниями. В то время как новые правила позволят урегулировать такие ситуации и при этом не должны увеличить издержки авиаперевозчиков.

Авиакомпании заявили об отсутствии финансовых и технических ресурсов для охраны зарубежных граждан в терминале.

"Непонятно, как найти сотрудников, которые будут нести ответственность вплоть до уголовной в случае побега пассажира или его суицидальных или преступных попыток", – отметил собеседник издания.

По данным близкого к Минтрансу источника, ежегодные расходы "Аэрофлота" на возврат пассажиров в страну вылета составляют несколько миллионов рублей. В "Уральских авиалиниях" эти издержки оценили в несколько десятков миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям компенсируют затраты на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии.

Российские авиакомпании начали сокращать парки самолетов

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