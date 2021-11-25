Авиакомпаниям компенсируют отмену рейсов в Турцию и Танзанию в 2021 году

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Авиакомпаниям компенсируют затраты на вывоз туристов из Турции и Танзании во время приостановления авиасообщения из-за пандемии. Постановление об утверждении правил предоставления субсидий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

"Утвердить прилагаемые правила предоставления в 2021 году субсидий из федерального бюджета российским организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по обеспечению вывоза российских граждан из Турецкой Республики и Объединенной Республики Танзании", – говорится в тексте документа.

Ранее стало известно, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. В первый раз РФ приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.