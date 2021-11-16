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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 декабря включительно. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В первый раз Россия приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов. Позже ограничения неоднократно продлевались: последний раз – до 1 ноября текущего года.

При этом с 5 октября Россия сняла ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, также полеты возобновились на Гоа и Тенерифе.

А с 1 декабря РФ возобновит авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

