Россия продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 ноября

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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября. Об этом сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

"С учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании решено продлить до 1 ноября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – рассказали в Оперштабе.

В первый раз Россия приостановила авиасообщение с Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране. Ограничение коснулось грузопассажирских, чартерных и почти всех регулярных рейсов. Позже ограничения неоднократно продлевались: последний раз – до 1 октября текущего года.

Ранее стало известно, что с 5 октября Россия снимет ограничения на авиасообщение с Данией, Джибути, Новой Зеландией, Перу и ЮАР, также полеты возобновляются на Гоа и Тенерифе.

