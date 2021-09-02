Фото: depositphotos/Shebeko

РФ продлила приостановку полетов в Танзанию до 1 октября. Об этом сообщает Росавиация.

"Оперативным штабом принято решение с учетом сложной эпидемиологической обстановки в Танзании продлить до 1 октября 2021 года включительно действующие ограничения по авиасообщению", – говорится в сообщении.

Также Россия с 10 сентября увеличит число регулярных рейсов в ОАЭ, Финляндию и Германию.

Ранее в Грузии сообщили о готовности обсудить возобновление авиасообщения с Россией. Специальный представитель премьера Грузии по связям с РФ Зураб Абашидзе заявил, что готов обсудить этот вопрос в ходе встречи с председателем комитета Совфеда по международным делам Григорием Карасиным.

