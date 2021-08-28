Привитые "Спутником V" москвичи смогут отдохнуть на Пхукете и Самуи без карантина. Таиланд признал российскую вакцину и смягчил правила для наших туристов.

Пустят их с 1 сентября. Уже можно оформлять разрешение на въезд. Его дают в посольстве. Тест на ковид будут делать несколько раз. Сразу по прилету, далее на третий и седьмой день. Прямого авиасообщения с Таиландом нет. Так что лететь с пересадками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.