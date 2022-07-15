Режим временного ограничения полетов в Краснодар и Анапу продлили до 24 июля

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Режим временного ограничения полетов в аэропорты Краснодара и Анапы продлен до 24 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушных гаваней.
"Режим временного ограничения полетов аэропортов Краснодар и Анапа продлевается до 03:45 24 июля 2022 года", – отметили в пресс-службе.
Между тем уточняется, что международный аэропорт Сочи продолжит работать в обычном режиме.
Росавиация приостановила работу ряда аэропортов России 24 февраля, после чего распоряжение неоднократно продлевалось. Последний раз ведомство продлевало его до 18 июля.
Режим ограничения полетов затронул воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. При этом пассажиры по-прежнему могут пользоваться аэропортами Сочи, Волгограда, Минеральных Вод и Ставрополя.
Из-за этого в конце мая Владимир Путин поручил обеспечить железнодорожные перевозки к югу России. Президент подчеркнул важность качественного транспортного сообщения в связи с туристическим сезоном.
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