Свыше 20 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах отменили и задержали более 20 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписание".

В частности, восемь рейсов задержали и четыре отменили в аэропорту Внуково. Вылеты четырех самолетов отложены в Домодедово, а два вылета отменены.

В Шереметьево задержали три рейса.

Ранее Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов России до 18 июля. Закрытыми по-прежнему остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

