Суд столицы приговорил администратора телеграм-канала к 8,5 года колонии за фейки об армии

Фото: телеграм-канал "Осторожно, новости"

Тимирязевский суд Москвы приговорил администратора и создателя телеграм-канала "Протестный МГУ", студента Дмитрия Иванова к 8,5 года колонии за фейки о российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

В пресс-службе суда отметили, что Иванов виновен в соответствии с пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти").

Суд назначил администратору телеграм-канала наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет и 6 месяцев в колонии общего режима, а также лишил права администрировать сайты на 4 года после освобождения из колонии.

"Ранее прокурор попросила приговорить Иванова к 9 годам колонии", – отмечается в сообщении.

Уголовное дело в отношении фигуранта было заведено летом 2022 года. С того момента администратор телеграм-канала находится под стражей. Поводом для возбуждения дела послужили опубликованные посты, в которых рассказывается о событиях в ходе СВО, в частности о ситуации на Запорожской АЭС, потерях российской авиации, о событиях в городах Буча и Ирпен.

Также основой для обвинения стали репосты выступлений президента Украины Владимира Зеленского. Согласно проведенной лингвистической экспертизе, посты Иванова содержат признаки политической ненависти и вражды по отношению к Вооруженным силам России. В свою очередь Иванов не признает вину.

Отмечается, что молодой человек является студентом факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ и одним из создателей телеграм-канала "Протестный МГУ", где рассказывали о нарушении прав учащихся. Иванова ранее уже задерживали за участие в несогласованных митингах.

Ранее сообщалось, что Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев. Поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за это может составить до 7 лет лишения свободы.

Изменения вносят в статью 280.3 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ за рубежом.



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