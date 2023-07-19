Суд оставил в силе решение о домашнем аресте Блиновской

Фото: ТАСС/прокуратура Москвы

Мосгорсуд отклонил апелляцию блогера Елены Блиновской на решение о продлении ей меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает РИА Новости.

"Суд оставил в силе решение районного суда о продлении срока ареста", – рассказали в пресс-службе судебной инстанции.

Создательницу проекта "Марафон желаний" задержали на границе с Белоруссией 27 апреля. Ее заподозрили в применении схемы "дробления" бизнеса и занижении доходов. Позже ей предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест до 26 июня. Затем мера пресечения была продлена еще на месяц, однако блогер попыталась это решение обжаловать.

Известно, что Блиновская раскаялась в содеянном. Блогер активно сотрудничает со следствием. По словам ее адвоката, к настоящему времени она возместила порядка 30 миллионов ущерба.



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