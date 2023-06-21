Блиновская возместила 30 миллионов рублей неуплаченных налогов

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Блогер Елена Блиновская сообщила в суде, что полностью признала свою вину по неуплате налогов. По ее словам, она активно сотрудничает со следствием.

На людей, которые взломали ее телеграм-канал, уже возбуждено уголовное дело, указала основательница проекта "Марафон желаний".

Ее адвокат в Пресненском суде Москвы заявил, что Блиновская возместила порядка 30 миллионов рублей неуплаченных налогов и делает все, чтобы вернуть средства. При этом общая сумма по этому делу составляет более 900 миллионов рублей.

В ходе слушания стало известно, что в рамках уголовного дела было арестовано свыше 30 счетов в иностранных банках, пишет ТАСС. СК планирует арестовать совместное имущество супругов Блиновских, заявила следователь в Пресненском районном суде.

"За истекший срок предварительного следствия допрошены 22 лица, наложены 35 арестов на иностранные счета. Кроме того, планируется наложить аресты на имущество обвиняемых Блиновской и Блиновского", – поделилась она.

Следователь добавила, что в скором времени планируется допрос пяти свидетелей. Кроме того, СК сделает еще 68 запросов в российские банки.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили в полицию из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Женщине предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном.

Впоследствии мужу блогера также предъявили обвинение по статьям "Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица – плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов" и "Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления".

Накануне, 20 июля, следствие обратилось в столичный Пресненский суд с просьбой продлить срок домашнего ареста Блиновской до 26 июля.

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