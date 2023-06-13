В России выросло число граждан, желающих зарабатывать на собственном блоге

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С июня 2022 года количество россиян, которое хотело бы зарабатывать ведением своего блога, увеличилось на 4 процентных пункта и сейчас составляет 37%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру", компании "СберМаркетинг" и социальной сети "Одноклассники".

При этом отмечается, что 63% респондентов по-прежнему скептически относятся к блогингу.

Треть опрошенных заявили, что хотели бы вести блог на тему путешествий и туризма. Столько же создали бы блог на авторскую тематику – о жизни питомцев, здоровье и ремонте. Также среди вариантов авторских блогов назвали темы ремонта бытовой техники, истории анимации и обзоров настольных игр.

Другими популярными темами оказались психология, сериалы, кино и книги (20%), искусство (16%), кулинария и рецепты о еде (15%), а также спорт и правильное питание (12%) и компьютерные игры (9%).

Меньше всего россияне хотели бы вести блог о красоте и косметике (7%), финансах и криптовалюте (7%), моде (6%) и поп-культуре (6%).

По данным исследования, с начала этого года зафиксирован рост числа авторов, которые зарабатывают на своем контенте. Тем не менее большинство россиян не стали бы заниматься такой деятельностью.

Среди причин отказа в блогинге выделяют нежелание становиться публичным человеком (43%), отсутствие желания (35%), плохое понимание продвижения контента (31%), а также недостаток идей, которыми можно поделиться с аудиторией (28%). При этом 26% респондентов признались, что у них не хватило бы сил и времени на ведение блога, а 25% избегают социальных сетей.

Ранее в Совфеде РФ предложили кабмину проработать вопрос о налогообложении доходов блогеров. Пока инициатива обсуждалась только на экспертном уровне.

Одним из самых нашумевших дел о неуплате налогов стало дело блогера Елены Блиновской, которой предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств.

Сама блогер признала вину и раскаялась в содеянном. Ее отправили под домашний арест до 26 июня. Отмечалось, что блогер смогла погасить только 10 из 918 миллионов рублей долгов в рамках уголовного дела.

Эксперты рассказали, что грозит блогерам за неуплату налогов