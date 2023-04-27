Эксперт по закупкам брендовых вещей рассказала о стоимости сумок Блиновской

Фото: пресс-центр МВД России

На видеокадрах обыска дома блогера Елены Блиновской, которые опубликовало МВД РФ, заметны сумки стоимостью в десятки миллионов рублей. Об этом сообщает RT со ссылкой на эксперта по закупкам брендовых вещей Алесю С.

По ее словам, у блогера присутствует редкая сумка Hermès Birkin, приобрести которую очень трудно. Ее стоимость составляет более 1,7 миллиона рублей.

"Как правило, такие лоты покупают по завышенной стоимости от бутика с целью обладать. Единицам байеров доступна такая опция", – подчеркнула собеседница издания.

Она отметила, что самая дешевая сумка Hermès оценивается в более 700 тысяч рублей.

До этого руководитель департамента городской недвижимости Елена Мищенко рассказала, что стоимость дома блогера Елены Блиновской оценивается от 300 до 500 миллионов рублей. Эксперт заявила, что точную цену можно определить по размеру участка, площади дома и его внутреннему наполнению.

О задержании Блиновской стало известно утром 27 апреля. Поводом для возбуждения дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления Федеральной налоговой службы (ФНС).

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссии и намеревалась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

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