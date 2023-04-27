Правоохранительные органы проверят других блогеров после случая с Блиновской – СМИ

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Елена Блиновская не будет последним блогером, в отношении которого организуют проверку и возбудят уголовное дело о неуплате налогов. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По словам собеседника, сотрудники правоохранительных органов совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) уже проверяют других коллег Блиновской.

Уголовное дело в отношении Блиновской может быть прекращено только в том случае, если она выплатит необходимые суммы, заявил адвокат Сергей Жорин "Газете.ру".

"Недавно были внесены изменения в Уголовный кодекс, эта статья перешла из категорий тяжких преступлений в категорию средней тяжести. Соответственно, уменьшились сроки давности привлечения к ответственности. И самое главное, что по налоговым преступлениям Уголовный кодекс дает возможность прекратить уголовное дело в случае добровольного погашения суммы неуплаченных налогов, штрафов, пени", – объяснил он.

Адвокат добавил, что после подобных случаев, когда блогеров привлекали к ответственности за неуплату налогов, помимо такой статьи, на них могут возбудить еще несколько, связанных, например, с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Жорин подчеркнул, что произошедшее с блогером сообщает ее коллегам о последствиях, связанных с подобной деятельностью.

"Уже некоторое время мы видим уже непрозрачный сигнал блогерам, которые занимаются как минимум инфобизнесом. А как максимум, наверное, всем блогерам, которые хорошо зарабатывают. Нужно пересмотреть свои взаимоотношения с налоговой и перестать использовать прозрачные схемы оптимизации налогов, а платить все в полном размере", – призвал адвокат.

Он предположил, что суд может оправдать Блиновскую, но говорить об этом пока рано.

Брат Блиновской Александр сообщил, что последний раз он виделся с сестрой около месяца назад. До того как женщина начала продавать свои курсы через социальные сети, она работала с ним в ветеринарной клинике и принимала звонки от клиентов, руководила коллективом. Он добавил, что сеть клиник была семейным бизнесом Блиновских.

"О задержании вот узнал, ссылку мне прислали. Пока она ко мне не обращалась. Если Лена обратится за помощью – чем смогу, помогу, конечно", – рассказал он.

Александр заявил, что вряд ли кто-то намеревается посадить его сестру в тюрьму. Он отметил, что Блиновская наверняка хорошо оплачивала налоги.

"Трудно найти идеальных. <…> Глобально, думаю, она очень хорошо платила налоги. Но если хотят к чему-нибудь придраться, то это всегда можно. Нашли – к чему", – приводит слова брата телеканал "360".

Брат блогера добавил, что произошедшее могло стать ошибкой, так как умысла не платить налоги у Блиновской не могло быть.

Как сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на брата Блиновской, блогер зарабатывала меньше, чем ей предписывают.

"Миллиарды в месяц, я думаю, она не зарабатывала. Ну машина "Ламборджини" – это 30–40 миллионов. Миллиардами в месяц это не пахнет", – поделился он своим мнением.

Блиновская, как считает ее брат, не уклонялась от уплаты налогов, таких целей женщина не преследовала.

"У нее не было цели уйти от налогов. Может быть, у нее какой-то момент по налогам, возможно, был упущен. Но это неумышленно. Кто-то этот момент не досмотрел", – заявил он.

Отвечая на вопрос, как блогер решила создать свои курсы, он рассказал, что они совместно посетили выступление коуча по личностному росту Тони Роббинса, что и вдохновило Блиновскую на создание своих информационных продуктов.

Брат Блиновской считал ее бизнес успешным с предпринимательской точки зрения, а ее марафоны не нравятся тем, кто попросту их не проходил.

Он рассказал, что услугами блогера пользовались многие люди, они сами их оплачивали и оставались довольны полученными результатами.

Как предположил Александр, его сестра сможет избежать уголовной ответственности, если выплатит 900 миллионов рублей, но он считает, что у Блиновской нет таких сумм.

Утром 27 апреля Блиновская была задержана на границе. Было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Поводом для возбуждения уголовного дела в отношении блогера стали документы, поступившие в подразделение из столичного управления ФНС. Блиновскую подозревают в неуплате налогов на сумму 918 миллиардов рублей.

Отмечалось, что Блиновская хотела скрыться, вылетев за границу через Белоруссию. Позже появилась информация, что она не покупала билеты в Белоруссии и намеревалась уехать в Литву. В СМИ не исключили того, что блогер могла знать о возбуждении против нее уголовного дела.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК РФ допросили мужа Блиновской Алексея. Согласно данным следствия, Блиновская могла легализовать сокрытые денежных средств путем их вложения в компанию, учредителем которой является ее муж.

