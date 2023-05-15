Мужа Блиновской обвинили в неуплате налогов и легализации доходов

Фото: instagram.com (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ)/elena_blinovskaya

Супругу Елены Блиновской предъявлено обвинение, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

По данным ведомства, Алексей Блиновский обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 33, частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса РФ, пунктом "б" части 4 статьи 174.1 УК РФ.

"По данным ГСУ СКР по городу Москве, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством сети интернет, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019–2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Для совершения преступления Блиновская в качестве соучастников преступления, выполняющих роль пособников, привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что соучастники преступления привлекали подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые применяют специальные налоговые режимы. Это нужно было для дальнейшего осуществления деятельности через "дробление" бизнеса с целью занижения доходов через распределение на подконтрольных лиц.

В ближайшее время СК намерен ходатайствовать в суде об избрании супругу Блиновской меры наказания. В настоящее время проводятся действия для установления причастности фигурантов и пособников к совершению других экономических преступлений.

Как отметил РИА Новости источник, мужчина вину в налоговых преступлениях не признает.

О задержании блогера Блиновской сообщили утром 27 апреля. Поводом для уголовного дела стали документы, которые поступили из столичного управления Федеральной налоговой службы.

Ей предъявили обвинение в неуплате 918 миллионов рублей налогов. Сама Блиновская признала вину и раскаялась в содеянном. Пресненский суд Москвы отправил блогера под домашний арест до 26 июня.

Позже Пресненский суд Москвы признал законными арест денег на счетах блогера Елены Блиновской и ее супруга в рамках уголовного дела.

Накануне стало известно, что Блиновская в рамках уголовного дела погасила только 10 миллионов рублей из более чем 918 миллионов долгов.



Елена Блиновская погасила лишь 10 млн рублей в рамках уголовного дела