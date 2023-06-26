Блиновская обжаловала продление домашнего ареста

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Блогер Елена Блиновская обжаловала решение продлить ей домашний арест по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда.

"В суд поступила апелляция защиты Блиновской на решение продлить ей меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 26 июля. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Оно состоится в Мосгорсуде", – говорится в сообщении.

Блиновская находится под домашним арестом в коттеджном поселке "Миллениум", он расположен в Истринском районе. Срок предварительного следствия по делу продлен до 26 июля.

27 апреля создательницу проекта "Марафон желаний" задержали при попытке пересечь границу с Белоруссией. Правоохранителям поступили материалы из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Блиновской предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Она, в свою очередь, раскаялась в этом.

Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 июля