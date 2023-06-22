В Ярославле осудили на 3 года мужчину и женщину, работавших с Блиновской

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В Ярославле суд осудил на три года лишения свободы мужчину и женщину, работавших с блогером Еленой Блиновской. Причиной этого стало создание ими крупной площадки по обналичиванию денег. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 года рождения и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 года рождения, создавших и обеспечивших на территории региона функционирование крупной площадки по обналичиванию денежных средств, включавшей свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей", – сказано в сообщении регионального УФСБ РФ.

В ведомстве уточнили, что срок условный. Согласно материалам дела, оборот незаконного банка составил не менее 286 миллионов рублей, сумма извлеченного дохода – от 18 миллионов рублей.

27 апреля Блиновскую задержали на границе с Белоруссией. Поводом для этого стали материалы, которые поступили в полицию из столичного управления Федеральной налоговой службы. Следователи сообщали, что блогер применяла схему "дробления" бизнеса и занижала полученные доходы.

Женщине предъявили обвинения в неуплате 918 миллионов рублей налогов и легализации денежных средств. Блиновская, в свою очередь, раскаялась в содеянном.

Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 июля