Более 1,5 млрд рублей изъято в ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex

Более 1,5 миллиарда рублей было изъято во время обысков в Санкт-Петербурге по делу о незаконном обороте криптобиржей Cryptex денежных средств. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Кроме того, следователи обнаружили в собственности фигурантов дела вертолеты Robinson, дорогие машины Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla Cybertruck, а также катера и снегоходы. Сейчас стоит вопрос о наложении ареста на данное имущество.

Фигурантов дела уже доставили в столичное подразделение СК России. Сейчас их допрашивают, а некоторым следователи предъявили обвинение по статьям "Организация преступного сообщества и участие в нем", "Неправомерный доступ к компьютерной информации", "Неправомерный оборот средств платежей", "Незаконная банковская деятельность". Сотрудники СК планируют ходатайствовать перед Замоскворецким районным судом об избрании им меры пресечения.

О возбуждении дела в отношении создателей UAPS и Cryptex стало известно накануне. По данным следствия, они вели незаконную деятельность по обмену валют, доставке и приему наличных денежных средств, а также продаже банковских карт. Отмечается, что их основными клиентами являлись киберпреступники и хакеры.

