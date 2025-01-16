16 января, 12:00Общество
"Доктор 24": диетолог объяснила, как стресс влияет на пищеварение
На самом ли деле стресс может стать причиной язвы желудка? Почему одни люди худеют, а другие набирают вес во время эмоциональных нагрузок?
Как распознать стрессовые расстройства пищеварения и отличить их от серьезных заболеваний? Что делать жителям мегаполиса, чтобы защитить пищеварительную систему от последствий стресса?
На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.