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Новости

16 января, 12:00

Общество

"Доктор 24": диетолог объяснила, как стресс влияет на пищеварение

"Доктор 24": диетолог объяснила, как стресс влияет на пищеварение

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На самом ли деле стресс может стать причиной язвы желудка? Почему одни люди худеют, а другие набирают вес во время эмоциональных нагрузок?

Как распознать стрессовые расстройства пищеварения и отличить их от серьезных заболеваний? Что делать жителям мегаполиса, чтобы защитить пищеварительную систему от последствий стресса?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

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