"Доктор 24": диетолог объяснила, как стресс влияет на пищеварение

На самом ли деле стресс может стать причиной язвы желудка? Почему одни люди худеют, а другие набирают вес во время эмоциональных нагрузок?

Как распознать стрессовые расстройства пищеварения и отличить их от серьезных заболеваний? Что делать жителям мегаполиса, чтобы защитить пищеварительную систему от последствий стресса?

На эти и другие вопросы в программе "Доктор 24" ответила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.