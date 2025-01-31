Москвичи рассказали о мошенниках, которые представляются работниками ЖКХ. Одна жительница сообщила, что мошенники рассылают бумажные квитанции и они оказываются ненастоящими. Поэтому женщина всегда сверяет информацию с той, которая есть на сайте для оплаты счетов.

Еще одна москвичка рассказала, что мошенники могут прийти под предлогом проверки газового оборудования, а потом они просят заплатить деньги за якобы услуги.

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