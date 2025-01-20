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20 января, 07:45

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В Москве открылось порядка 1,5 тыс новых стартапов

В Москве открылось порядка 1,5 тыс новых стартапов

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В Москве за последние 3 года открылось около 1,5 тысячи новых стартапов, что в общей сложности увеличило их количество более чем до 5,5 тысячи. Этот показатель ставит столицу в один ряд с такими мировыми мегаполисами, как Нью-Йорк и Лондон. Для поддержки предпринимателей в Москве была создана Академия инноваторов, в которой сейчас идет прием заявок на пятый поток.

Один из ярких примеров технологических стартапов – компания "МФА ТЕХ", которая разрабатывает инновационный композитный материал для предотвращения возгораний. Продукт, поддерживаемый городом, срабатывает за несколько секунд, эффективно туша пожар на начальной стадии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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