В Москве открылось порядка 1,5 тыс новых стартапов

В Москве за последние 3 года открылось около 1,5 тысячи новых стартапов, что в общей сложности увеличило их количество более чем до 5,5 тысячи. Этот показатель ставит столицу в один ряд с такими мировыми мегаполисами, как Нью-Йорк и Лондон. Для поддержки предпринимателей в Москве была создана Академия инноваторов, в которой сейчас идет прием заявок на пятый поток.

Один из ярких примеров технологических стартапов – компания "МФА ТЕХ", которая разрабатывает инновационный композитный материал для предотвращения возгораний. Продукт, поддерживаемый городом, срабатывает за несколько секунд, эффективно туша пожар на начальной стадии.

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