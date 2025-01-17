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17 января, 07:45

Общество

В Москве пройдет финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

В Москве пройдет финал фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест"

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В столице подведут итоги фестиваля студенческого предпринимательства "Студфест". Финал состоится 24 января.

Всего на конкурс поступило более 3 тысяч заявок от студентов, выпускников и молодых специалистов из разных стран. Лучшие из них смогут представить свои разработки в области высоких технологий на столичной сцене. Для многих участников это возможность получить обратную связь от экспертов и поддержку на запуск стартапа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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