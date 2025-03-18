Свыше 680 тыс анализов качества воды провели в столице с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 680 тысяч анализов качества воды провели в Москве специалисты с начала 2025 года, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в настоящее время проводится анализ качества воды по широкому спектру физико-химических и биологических параметров, общее количество которых составляет около 200. При этом качество воды контролируется на всем пути ее движения до поступления потребителям.

Отбор образцов осуществляется в 250 местах. В то же время свыше 500 автоматических приборов проводят анализ в режиме реального времени, что позволяет оперативно получать данные.

Кроме того, приборы непрерывно контролируют ключевые параметры состава воды. Информация с датчиков поступает в централизованную систему, которая позволяет специалистам оперативно реагировать и корректировать технологические процессы очистки.

Проведенные исследования подтверждают, что вода, поступающая в краны жителей Москвы, соответствует всем нормативным требованиям, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва ежедневно расходует около трех миллионов кубометров питьевой воды. Контроль ее качества осуществляют четыре станции водоподготовки – Северная, Восточная, Западная и Рублевская.

Также осуществляется отбор проб воды из городской системы водоснабжения. В 2024 году было проведено более 3,2 миллиона исследований, что на 7% больше, чем в предыдущем году, обратил внимание градоначальник.