Гидравлические испытания тепловых сетей начались в Москве в полном объеме

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В столице в полном объеме стартовали гидравлические испытания тепловых сетей. Об этом сообщает пресс-служба комитета горхозяйства Москвы.

Всего специалистам предстоит проверить свыше 18 тысяч километров сетей, чтобы подготовить коммуникации и оборудование к осенне-зимнему периоду и новому отопительному сезону, уточнил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В связи с проведением гидравлических испытаний с 12 мая в городе начались плановые отключения горячей воды. Максимальный срок составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.

Испытания теплосетей являются одним из основных направлений подготовки к отопительному сезону. Главная задача таких мероприятий – заранее выявить потенциально ненадежные участки и восстановить их для обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей в сезон.

Основной объем гидравлических испытаний выполняется сотрудниками ПАО "МОЭК" в период с мая по сентябрь после отключения отопления. В ходе летних профилактических работ специалисты прокладывают трубопроводы, проводят ремонт тепловых станций и центральных тепловых пунктов, обслуживают внутридомовые системы теплоснабжения и горячего водоснабжения.

В Москве работает онлайн-сервис ПАО "МОЭК" с информацией о датах отключения горячей воды. Система определит местоположение пользователя и предложит ближайший адрес, также его можно самостоятельно. После этого сервис выдаст даты отключения горячей воды.