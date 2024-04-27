Песков: участь Зеленского однозначно предрешена

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Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого передаются в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Ранее пресс-секретарь российского лидера говорил, что нюансы проведения спецоперации на Украине уточняются со временем, однако ее главные цели не меняются. При этом Песков сделал акцент на том, что поставленные изначально цели спецоперации остаются.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ убеждена в необходимости продолжать СВО. Москва всегда готова к переговорам, но разговаривать с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским бессмысленно, добавил министр.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу Киева по "формуле мира" Зеленского. Он призвал признать поражение и капитулировать. По словам политика, он испытывает чувство брезгливости, которое переходит в ощущение стыда из-за происходящего.

Как указал зампред Совбеза, российская "формула мира" предполагает признание мировым сообществом нацистского характера киевского режима и денацификацию украинской власти.

