Лавров о переговорах с Украиной: ей нет веры

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Россия не верит руководству Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя возможность возобновления переговоров с Киевом.

"Во-первых, Владимир Зеленский сам себе запретил переговоры. Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет", – цитирует министра радио КП.

Он также сообщил, что, если все-таки переговоры возобновятся, Россия не будет останавливать боевые действия.

"Мы сказали, мы готовы к переговорам. Но в отличие от стамбульской истории мы не будем на период переговоров каких-либо делать пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", – сказал Лавров.

Он добавил, что реалии на земле стали другими, и это необходимо учитывать. Глава МИД пояснил, что речь идет не только о положении войск, но и о поправках в конституцию, о вхождении в состав России новых регионов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией. Он напомнил, что ситуация пока не поменялась, на Украине действует запрет президента страны Владимира Зеленского на какие-либо переговоры с РФ, поэтому разговор о возможных деталях вести преждевременно.

До этого Владимир Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

