Песков: нюансы проведения СВО уточняются со временем, но цели остаются неизменны

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Нюансы проведения спецоперации РФ на Украине уточняются со временем, однако ее главные цели не меняются, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Поскольку коллективный Запад, который де-факто является стороной в этом конфликте, постоянно расширяет свои модальности участия <...>, конечно же, это не может не сказываться на разных нюансах проведения СВО", – объяснил он.

При этом Песков сделал акцент на том, что поставленные изначально цели спецоперации остаются.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" заявил, что РФ убеждена в необходимости продолжать СВО.

Москва всегда готова к переговорам, но разговаривать с нынешним украинским лидером Владимиром Зеленским бессмысленно, добавил министр. По его словам, одной из причин бесперспективности диалога с Киевом является страх "хозяев потерять свою гегемонию".

Ранее Песков назвал ситуацию на фронте неблагоприятной для Украины. Он выразил уверенность в том, что помощь Соединенных Штатов ВСУ не сможет повлиять на исход конфликта.

До этого Владимир Путин поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.

