Путин поддержал возвращение к проекту стамбульского договора по Украине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поддержал предложение президента Белоруссии Александра Лукашенко о необходимости вернуться к проекту стамбульского договора по Украине.

Лукашенко заявил, что предложения России по мирным переговорам на Украине должны найти отклик у военнослужащих. В свою очередь Путин ответил белорусскому коллеге, что с этим документом можно работать.

При этом Лукашенко уточнил, что в договоре есть "приемлемые для Украины" пункты, с которыми украинская сторона уже согласилась работать. Также президент Белоруссии заявил Путину, что готов помогать в урегулировании конфликта. Кроме того, российский лидер указал на то, что РФ была близка к мирному разрешению конфликта. Однако не российская сторона начала войну в 2014 году, добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле сейчас не чувствуют готовности украинской стороны к переговорам с Россией. Он напомнил, что ситуация пока не поменялась, на Украине действует запрет президента страны Владимира Зеленского на какие-либо переговоры с РФ, поэтому разговор о возможных деталях вести преждевременно.

До этого Путин заявлял, что Москва готова к переговорам с Украиной по мирному урегулированию, но не в формате навязывания ей схем, которые не соответствуют действительности.

