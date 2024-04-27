27 апреля, 21:34Экономика
ЕС призвал РФ отменить решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgerate
Фото: 123RF/seregalsv
Европейский союз призвал Москву пересмотреть указ о передаче во временное управление активов компаний Ariston и BSH Hausgerate. Об этом сообщается на сайте европейской службы.
"Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", – отмечается в заявлении.
26 апреля Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление "Газпрома" бытовых систем российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Глава государства передал "Газпрому" 100% долей.
В свою очередь, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения Путина. Правительство попросило разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group.
Ariston – дочерняя структура итальянской машиностроительной компании Indesit Company, которая являлась одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. В России компания Ariston продает водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое оборудование для дома.
BSH Hausgerate GmbH – немецкая компания по производству бытовой техники. В 2015 году компания Bosch сделала BSH своей дочерней структурой и выкупила долю партнеров.
В РФ может подорожать зарубежная бытовая техника из-за поставок в обход Казахстана