ЕС призвал РФ отменить решение по активам компаний Ariston и BSH Hausgerate

Фото: 123RF/seregalsv

Европейский союз призвал Москву пересмотреть указ о передаче во временное управление активов компаний Ariston и BSH Hausgerate. Об этом сообщается на сайте европейской службы.

"Евросоюз призывает Россию отменить эти меры и найти приемлемые решения совместно с этими европейскими компаниями", – отмечается в заявлении.

26 апреля Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление "Газпрома" бытовых систем российских "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Глава государства передал "Газпрому" 100% долей.

В свою очередь, глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни поручил вызвать посла РФ в Риме Алексея Парамонова после решения Путина. Правительство попросило разъяснений по вопросу национализации Ariston Thermo Group.

Ariston – дочерняя структура итальянской машиностроительной компании Indesit Company, которая являлась одним из крупнейших производителей бытовой техники в Европе. В России компания Ariston продает водонагреватели, вытяжки, варочные панели и другое оборудование для дома.

BSH Hausgerate GmbH – немецкая компания по производству бытовой техники. В 2015 году компания Bosch сделала BSH своей дочерней структурой и выкупила долю партнеров.

