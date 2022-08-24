Эксперт назвал наиболее вероятного покупателя российских заводов Bosch

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Вопрос продажи заводов Bosch в РФ будет зависеть от их стоимости, поскольку не каждая компания может их себе позволить, однако наиболее вероятно, что новым владельцем предприятий станет турецкая Viko. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
"В последнее время на российском рынке бытовой техники стали усиливаться иностранные компании, в частности турецкая Viko. Я допускаю, что это будет один из основных претендентов на два завода Bosch в России", – сказал он.
Хазанов также не исключил, что немецкий производитель техники может продать свои российские активы местному руководству с возможностью обратной перепродажи в будущем. Кто бы ни стал новым владельцем заводов, ему придется выпускать технику под новым брендом – Bosch не передаст лицензию на свою продукцию, считает эксперт.
В то же время, по его мнению, сегодня перспективы успешной продажи предприятий весьма хорошие, поскольку после небольшого спада в производстве холодильников и стиральных машин российский рынок бытовой техники постепенно восстанавливается.
Ранее стало известно, что немецкая Bosch ищет покупателя на два своих завода в России. Речь о предприятиях, расположенных в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом, которые занимаются выпуском стиральных машин и холодильников.
По мнению участников рынка, заводы могут стоить до 4,4 миллиарда рублей. Наиболее вероятными покупателями считают китайских или турецких вендоров.
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