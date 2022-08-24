Бренд нижнего белья Triumph уйдет из России – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Европейский бренд нижнего белья Triumph уходит из России, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник на рынке ретейла.

Компания начала останавливать работу своих магазинов, последний из которых планируется закрыть до 10 декабря. По данным издания, Triumph не смогла наладить поставки своей продукции в Россию после начала спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций.

В российском подразделении Triumph и европейской штаб-квартире от комментариев по данному вопросу отказались. В одном из маркетплейсов, который работает с Triumph, заявили, что пока не получали информации о прекращении поставок. В Wildberries и Ozon от комментариев отказались.

Ранее российские ретейлеры начали сообщать о снижении ассортимента бытовой техники и электроники на фоне ухода иностранных компаний из страны. На ситуацию также влияют логистические проблемы.

В наибольшей степени снижение ассортимента характерно для продукции таких производителей, как Samsung и Apple, а также Bosch, Electrolux, Miele и Dyson. В "М.Видео-Эльдорадо" заверили, что делают все возможное для его сохранения. В компании также отмечали, что на фоне ухода ряда брендов на рынок приходят новые, а другие расширяют свое присутствие.

